Газ Украины требует рассчитаться за голубое топливо

Компания "Газ Украины" призывает руководителей местных органов власти и предприятий ТКЭ срочно обеспечить расчеты за потребленный природный газ для обеспечения жителей населенных пунктов теплом.

Об этом сообщили в пресс-службе ДК "Газ Украины".

Компания отмечает, что выделяет объемы природного газа теплоснабжающим предприятиям лишь в случае отсутствия текущей задолженности.

С начала нового отопительного сезона 2008-09 гг. подавляющее большинство предприятий теплокоммунэнерго неудовлетворительно рассчитывается за потребленный природный газ.

Общая задолженность теплоснабжающих предприятий перед ДК "Газ Украины" за потребленный с 1 октября 2008 года природный газ по состоянию на 15 декабря уже превысила 1 млрд грн., а уровень расчетов составляет лишь 36% (с начала 2008 года – 1,7 млрд грн., 71%).

Наибольшую задолженность с 1 октября 2008 года перед ДК "Газ Украины" накопили предприятия теплокоммунэнерго Донецкой (156,2 млн грн., расчеты - 31%), Харьковской (146,7 млн грн., 30%), Днепропетровской (135,5 млн грн., 16%), Запорожской (60,4 млн грн., 26%), Луганской (53,8 млн грн., 29%), Львовской (42,3 млн грн., 47%), Сумской (31,8 млн грн., 39%), Черниговской (31,4 млн грн., 44%), Ивано-Франковской (21,8 млн грн., 10%), Николаевской (20,5 млн грн., 23%), Житомирской (18,9 млн грн., 42%), Винницкой (18,6 млн грн., 49%), Кировоградской (18 млн грн., 25%), Херсонской (17,2 млн грн., 27%), Ривненской (16,6 млн грн., 44%) областей и АРК (23,7 млн грн., 28%).

Наихудшее состояние расчетов с 1 октября 2008 года перед ДК "Газ Украины" отмечается у таких теплоснабжающих предприятий, как "Харьковские тепловые сети" (83,1 млн грн., 36%), Запорожский концерн "Городские тепловые сети" (56,6 млн грн., 17%), "Донецкгортеплосеть" (55,7 млн грн., 33%), "Донецктеплокоммунэнерго" (45,1 млн грн., 27%), "Криворожская теплоцентраль" (40 млн грн., 0%), "Днепропетровские городские тепловые сети" (35,3 млн грн., 18%), "Харьковская ТЭЦ-3" (34,5 млн грн., 9%), "Харьковская ТЭЦ-5" (23,3 млн грн., 8%), "Крымтеплокоммунэнерго" (22,7 млн грн., 20%), "Львовтеплоэнерго" (21,9 млн грн., 43%), "Теплокоммунэнерго" (Луганск, 19,9 млн грн., 24%) "Сумытеплоэнерго" (19,2 млн грн., 20%), "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" (17,6 млн грн., 0%), ООО "Технова" (Черниговская ТЭЦ - 15,6 млн грн., 42%) и др.

До 337,9 млн грн. выросла с 1 октября 2008 года (с начала 2008 года - 370,5 млн грн.) задолженность перед ДК "Газ Украины" со стороны АЭК "Киевэнерго" (за производство тепловой и электрической энергии).