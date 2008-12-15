Украина не осознает важность отстаивания нацинтересов в Крыму

На данном этапе Украинское государство и общество еще не осознают в полной мере важность отстаивания национальных интересов в контексте проблем Черноморского флота РФ и Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный редактор интернет-проекта «ФЛОТ2017» Дмитрий ТЫМЧУК на заседании круглого стола «Национальная безопасность через призму проблем Крыма и Черноморского флота», которое состоялось сегодня в Киеве.

«Отношение Украины и украинцев к проблеме Черноморского флота России и Крыма в целом служит показателем, насколько государство выросло внешнеполитически», - сказал эксперт.

Он отметил, что «именно вопрос базирования ЧФ заставил украинскую власть осознать, что невозможно позиционировать себя как независимое государство и при этом не быть принципиальным в отстаивании своих национальных интересов, как бы это кому на международной арене не нравилось».

В плане двустороннего диалога по проблеме Крыма и Черноморского флота Д.ТЫМЧУК отметил: «Какими бы внешнеполитическими причинами не объяснялся переход Москвы от необоснованных претензий и обвинений к более взвешенным заявлениям относительно перспектив базирования ЧФ в Крыму после 2017 года – это несомненный прогресс. По поводу Крыма Украина также услышала официальное заявление об отсутствии территориальных претензий, что дает повод надеяться на конструктивный диалог по поводу Черноморского флота. То есть доказано главное: мы все-таки можем разговаривать без истерики и без агитпропа, разговаривать цивилизованно».

Эксперт подчеркнул, что тема Крыма и Черноморского флота в частности стала лакмусовой бумагой, показывающей негатив, который при всем нежелании необходимо признать. «А именно – ни Украина как государство, ни украинское общество не только на данном этапе не готовы целеустремленно отстаивать национальные интересы в Крыму, но и попросту зачастую не осознают их», - пояснил Д.ТЫМЧУК.

При этом эксперт отметил, что на одну «украинскую» новость или материал приходится три-четыре «российских». «В российских СМИ тема Черноморского флота и Крыма освещается куда более последовательно и в намного большем объеме», - сказал эксперт.

Д.ТЫМЧУК констатировал, что отстаивание своих интересов по данным проблемам в России считается всенепременным условием осуществления государственной информационной политики. В Украине, по мнению руководителя интернет-проекта «ФЛОТ2017», такой подход отсутствует.

При этом эксперт поделился еще одним наблюдением: украинские СМИ подают анализ проблемы чаще всего через заявления российских политиков и чиновников – потому как именно российская сторона чаще всего «генерирует» официальные комментарии, интересующие масс-медиа.

«Официальный Киев взял за привычку лишь отвечать на обвинения, изначально ставя себя в позицию обороняющегося, то есть заведомо проигрышную», - сказал Д.ТЫМЧУК.