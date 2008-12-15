Выросла стоимость перевозок в международных поездах

Стоимость пассажирских перевозок в международных поездах с 14 декабря выросла на 15%.

Приказ министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО “Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении Восток-Запад (№1037 от 18 августа 2008 года)”, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 2 сентября, вступил в силу 14 декабря.

Данным приказом тарифы предусмотрено повысить лишь в вагонах второго класса в среднем на 15%.

Новый график и новые тарифы вводятся (или подтверждаются действующие) ежегодно со второго воскресенья декабря.

Справка УНИАН. Тарифы, установленные для международного сообщения Восток-Запад, являются предельными и применяются при вычислении стоимости билета за проезд пассажиров по территории Украины, перевозки багажа и стоимости плацкарта в спальных вагонах Украины (за весь путь следования). Тарифы на перевозку пассажиров дифференцируются в зависимости от расстояния поездки, категории поезда и вагона.

Стоимость билета для детей в возрасте от четырех до двенадцати лет составляет 50% стоимости билета взрослого пассажира, а стоимость плацкарта равняется стоимости плацкарта взрослого пассажира.