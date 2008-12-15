Регионалы обещают массовые забастовки уже послезавтра

В среду, 17 декабря, в Украине начинаются массовые забастовки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Согласительного совета первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, парламент должен требовать от правительства подать на утверждение если не антикризисную программу, то, по крайней мере, программу социально-экономического развития государства.

По мнению А.ЕФРЕМОВА, нынешнюю экономическую ситуацию в Украине можно назвать катастрофой. По его словам, уровень производства в ноябре, по сравнению с показателем ноября 2007 года, снизился на 28,6%, а в некоторых отраслях – на 48-60%.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заметил, что политики должны быть очень осторожными с заявлениями «относительно катастроф и забастовок».

По его словам, представителям политических сил не стоит забывать, кто является владельцами украинских предприятий. В.ЛИТВИН заметил, что именно эти владельцы мало сделали для модернизации предприятий и не платят своим рабочим заработную плату.

Он подчеркнул, что в этой ситуации «люди сметут всех».

По мнению В.ЛИТВИНА, в результате забастовок в Украине «лучше не станет, а станет хуже».