60% украинцев против вступления государства в НАТО (опрос)

59,6% населения Украины выступают против вступления государства в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты всеукраинского социологического исследования были представлены сегодня в Киеве Институтом трансформации общества.

Исследование проводилось по заказу Министерства иностранных дел социологическим консорциумом, в состав которого вошли представители научно-исследовательских, экспертных и университетских социологических центров из разных регионов Украины под руководством директора Института трансформации общества Олега СОСКИНА.

Как показали результаты исследования, вступление Украины в Альянс поддерживают 30% граждан, в то же время для 10,2% украинцев на этот вопрос было тяжело ответить.

По свидетельству социологов, общественное мнение по поводу поддержки или не поддержки вступления Украины в НАТО не является достаточно сформированным. Есть значительная часть граждан, которые еще не определились со своим решением по этому поводу.

В то же время поддержка вступления в НАТО имеет четко выраженную региональную особенность – с продвижением от западного региона к восточному уровень поддержки существенно уменьшается.

Также больше склонны поддерживать вступление страны в Альянс молодые люди – в отличие от представителей старшего поколения.

Среди групп по сферами занятости позитивное отношение к НАТО демонстрируют студенты и работники государственных и бюджетных учреждений – 35-37%. Сравнительно низкая поддержка - среди пенсионеров и домохозяек.

Вместе с тем более обеспеченные (по самооценке собственного материального состояния) респонденты более склонны поддерживать вступление в НАТО, чем люди, которые менее материально обеспечены.

Также социологи отмечают, что те, кто считает своим родным языком украинский, демонстрируют более высокую поддержку интеграции в НАТО (42%) по сравнению с теми, кто родным считает русский язык (11%).

В контексте партийных вкусов, более высокую поддержку вступления в НАТО выражают сторонники НУ-НС (68,4%) и БЮТ (51%), меньшую поддержку – представители Компартии (3,6%) и Партии регионов (8,2%).

При этом эксперты констатируют, что поддержка вступления в Европейский Союз среди украинцев является более высокой – 56%.

Исследование проводилось 13-24 ноября 2008 года методом интервью. В целом были опрошены 2000 респондентов, являющихся гражданами Украины в возрасте от 18 лет и старше.