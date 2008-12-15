В Крыму в третий раз пылало чучело министра Вакарчука

В Симферополе активисты партии «Русский блок» и Русской общины Крыма сожгли чучело с изображением министра образования Ивана ВАКАРЧУКА в знак протеста против украинизации высших учебных заведений страны.

Как передает корреспондент УНИАН, более полусотни человек пришли к Представительству Президента Украины в Крыму на акцию «Даешь высшее образование на русском языке» с транспарантами: «За русский язык! За русское единство!», «Защитим русский язык!», «Руки прочь от русского языка!» и т.п. Митинг-пикет проходил под флагами России, «Русского блока» и Русской общины Крыма. Пикетчики периодически скандировали «Русский язык!».

По данным организаторов митинга, Минобразования подготовило проект о внесении изменений в Закон Украины о высшем образовании, который отменяет использование в ВУЗах любых языков, кроме украинского.

Председатель постоянной комиссии Верховной Рады Крыма по науке и образованию, депутат крымского парламента (от Блока «За Януковича!») Анатолий ЖИЛИН заявил на митинге, что И.ВАКАРЧУК ставит перед собой одну цель – уничтожить образование на русском языке. «Во всех сферах, и не только в высшем образовании, но и в среднем общем образовании, вплоть до детского садика», - сказал депутат.

Участники митинга призвали Кабинет министров Украины отправить И.ВАКАРЧУКА в отставку, кроме того, они потребовали от властей страны прекратить нарушение статьи 10 Конституции Украины, которая гарантирует свободное развитие и использование языков национальных меньшинств.

Акция закончилась сожжением чучела И.ВАКАРЧУКА. Пикетчики отметили, что в Крыму «министра-русофоба» сжигают уже третий раз.