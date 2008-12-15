Массовых сокращений вольнонаемных служащих на ЧФ и ВМС пока нет

В Севастополе массовых сокращений вольнонаемных служащих как на Черноморском флоте Российской Федерации, так и в Военно-Морских силах Вооруженных cил Украины «еще нет, разговоры об этом пока что преувеличены».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Ирина ЦОКУР.

По ее словам, «если говорить о Черноморском флоте РФ, то на сегодня с городским центром занятости взаимодействует 89 воинских подразделений, и всего на сегодня они показывают 17 тыс. 358 вольнонаемных, работающих на предприятиях и в учреждениях ЧФ РФ. Из них 7,5 тыс. севастопольцев, уже получающих пенсии. То есть, если говорить о сокращении 8 тыс. человек, как это проходит в сообщениях СМИ, то, скорее всего, в первую очередь будут затронуты граждане, которые в какой-то мере уже социально защищены. Причем, речь о пенсионерах с достаточно нормальным размером пенсии, не 500 и не 600 грн., а где-то за 1,5 тыс. грн.».

Как добавила И.ЦОКУР, «что касается непосредственно сокращения вольнонаемных ЧФ РФ, то, по плану на текущий год, нам подали на сокращение 1 тыс. 171 человек, фактически на сегодня сократили 217».

Что касается Военно-Морских сил Украины, то 58 воинских подразделений украинского флота сотрудничают с городским центром занятости, сказала И.ЦОКУР. По ее данным, «вольнонаемных здесь на сегодня работает 3,8 тыс. севастопольцев, из них 1,5 тыс. также являются пенсионерами. По плану на 2008 год на сокращение ВМС Украины подавало 961 человека, фактически сокращены на сегодня 41 человек».

При этом, как подчеркнула заместитель главы исполнительной власти города, в городском центре занятости существует 180 вакансий военнослужащих-контрактников. «Почему столь много таких вакансий? Наверное, недостаточным является уровень материально-технического обеспечения контрактников, поэтому и нет желающих», - отметила И.ЦОКУР.