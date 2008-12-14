Украинцы Севастополя обеспокоены боеприпасами ЧФ РФ

Украинцев Севастополя беспокоит отсутствие государственного контроля за количеством, состоянием и условиями хранения боеприпасов на Черноморском флоте Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель общественной организации „Конгресс украинцев Севастополя” Богдан МОРОЗ, выступая на конгрессе украинцев города.

По мнению Б.МОРОЗА, если „промедление с проведением тотального описания земель и имущества, находящихся в оперативном управлении воинских формирований Российской Федерации (речь идет о необходимости проведения инвентаризации ЧФ РФ, согласование условий и даты проведения которой продолжается на межгосударственном уровне уже не первый год - УНИАН), вызывает существенные экономические, экологические, социально-политические потери не только Севастополя, а всей Украины, то отсутствие контроля с количеством, состоянием, условиями хранения боеприпасов и техники таит серьезную опасность для жителей Севастополя”. Ведь, как отмечает председатель „Конгресса украинцев Севастополя” „сегодня ни один эксперт не станет утверждать, что в боевых арсеналах и хранилищах Черноморского флота полностью отсутствует оружие массового поражения, пребывание которого на территории Украины запрещено межгосударственным соглашением”. По словам Б.МОРОЗА „такие сомнения усиливаются постоянным нежеланием командования ЧФ РФ допустить инспекции или комиссии для установления не только количества и образцов боеприпасов, но и их состояния и условий хранения”.

Как сообщал УНИАН, проведение Конгресса украинцев Севастополя было организовано одноименной общественной организацией при поддержке Всеукраинского объединения “Свобода”. В форуме приняли участие представители национально-демократических общественных организаций города, Севастопольского городского совета, Севастопольской городской государственной администрации, районных государственных администраций, городских отделений некоторых политических партий Украины, Крымской организации ВО „Свобода”, духовенства Севастополя и Крыма, общественность города.