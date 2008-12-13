Хуже всего Украине будет следующие полгода - прогноз

Самым сложным для экономики Украины будет первое полугодие 2009 года, когда будут сохраняться неблагоприятные для отечественных производителей условия торговли.

Такой прогноз обнародовал министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН в своей статье для «Зеркала недели», опубликованной в сегодняшнем номере.

Глава Минэкономики ожидает сохранения неблагоприятной внешней конъюнктуры в течение первого полугодия в следующем году и постепенную стабилизацию ситуации во втором полугодии.

«Самым сложным станет первое полугодие, когда будут сохраняться неблагоприятные для отечественных производителей условия торговли. Однако можно ожидать также и стремительного повышения ценовой конкурентоспособности экономики Украины по причине девальвации гривни. Следовательно, экспортеры получат курсовую премию и смогут возобновить свои оборотные средства», - прогнозирует министр.

Он сообщил, что в 2009 году правительство готовится к постепенному приведению цены на природный газ к международным уровням, существенному снижению мировой цены на нефть, падению среднегодовых мировых цен на черные металлы на 35%, а также к возможному повышению предельного уровня цен на природный газ для всех категорий потребителей. По словам министра, увеличение газовых тарифов для потребителей «должно оздоровить наш энергетический сектор и уменьшить бюджетное бремя».

Как отметил Б.ДАНИЛИШИН, в прогнозе на 2009 год также учтен значительный отток капитала и сокращения внешнего долга, замедление роста мировой экономики, приведение налогового законодательства к стандартам Европейского Союза, повышение минимальной заработной платы.

«Таким образом, развитие экономики в 2009 году будет зависеть от оздоровления внутренних финансовых рынков, стабилизации курса национальной валюты, повышения конкурентоспособности украинской экономики и роста мировой экономики», - подытожил глава Минэкономики.