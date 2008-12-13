Крым сможет получать больше электроэнергии

На подстанции «Джанкой» запустили в эксплуатацию Устройство продольной компенсации реактивного сопротивления, которое позволит увеличить приток электроэнергии на Крымский полуостров.

Как сообщил помощник председателя Совета министров АРК - пресс-секретарь Александр ЗВЕЗДИН, устройство продольной компенсации реактивного сопротивления на ВЛ 330 кВ подстанции «Джанкой» дает возможность увеличить приток на полуостров дополнительно 50 МВт электроэнергии (сегодня суммарная пропускная способность – около 1250 МВт), что равносильно пуску генерирующей станции такой же мощности.

Реализация этого проекта улучшит качество электроснабжения потребителей, уменьшит потери активной мощности в сетях полуострова на 3-5%, повысит энергетическую безопасность региона.

«Увеличение пропускной способности электроэнергии с материка дает возможность Крыму динамично развиваться как курортному и промышленному региону, принимать гостей и создавать необходимую базу для привлечения инвестиций в экономику республики», - подчеркнул председатель Совета министров автономии Виктор ПЛАКИДА.

Установка устройства продольной компенсации реактивного сопротивления межсистемной ВЛ 330 кВ на ПС «Джанкой» было предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины и Государственной программой социально-экономиче­ского развития Автономной Республики Крым на период до 2017 года.

Сметная стоимость строительства составила 59,3 млн. грн. за счет средств инвестиционной программы НЭК «Укрэнерго».

Все оборудование собрано и поставлено шведской фирмой «АВВ», которая является одним из европейских лидеров в разработке и производстве энергетического оборудования.

Проект такого уровня является первым в Украине и четвертым в мире.