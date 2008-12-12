Суд не отдал коммерсантам общежитие в Симферополе
18:03, 12 декабря 2008Крым
0 0
Истанция согласилась с прокурором
Высший хозяйственный суд Украины отменил решение, согласно которому общежитие в Симферополе отошло коммерческой фирме.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, кассационная инстанция согласилась с доводами прокурора о том, что приватизацию общежития нельзя считать законной.
Высший хозяйственный суд установил, что суды предыдущих инстанций ошибочно сделали заключение об отсутствии законодательных ограничений на включение общежития в уставный фонд ОАО.
Дело направлено на новое рассмотрение.
*** Осенью этого года по кассационным представлениям прокуратуры были отменены решения о признании законной приватизации трех общежитий в Симферополе и Керчи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter