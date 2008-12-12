Суд не отдал коммерсантам общежитие в Симферополе

Высший хозяйственный суд Украины отменил решение, согласно которому общежитие в Симферополе отошло коммерческой фирме.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, кассационная инстанция согласилась с доводами прокурора о том, что приватизацию общежития нельзя считать законной.

Высший хозяйственный суд установил, что суды предыдущих инстанций ошибочно сделали заключение об отсутствии законодательных ограничений на включение общежития в уставный фонд ОАО.

Дело направлено на новое рассмотрение.

*** Осенью этого года по кассационным представлениям прокуратуры были отменены решения о признании законной приватизации трех общежитий в Симферополе и Керчи.