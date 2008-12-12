Проценты по кредитам банкам повышать нельзя в новых договорах

Норма о запрете банкам повышать в одностороннем порядке проценты по кредитам будет действовать лишь в отношении кредитных соглашений, заключенных после вступления в силу закона, предполагающего введение такой нормы.

К кредитным соглашениям, заключенным до этого срока, данная норма применяться не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам автор законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о запрете банкам менять условия договора банковского вклада и кредитного договора в одностороннем порядке)" Борис ТАРАСЮК.

Он отметил, что предлагал в документе вариант, при котором норма о запрете одностороннего повышения процентных ставок по кредитам распространялась бы и на ранее заключенные кредитные соглашения, однако его не поддержали депутаты.

“Зал с этим не согласился... Реально смысл закона заключается в том, что с момента начала его действия банкам в одностороннем порядке запрещается изменять условия соглашения”, – сказал Б.ТАРАСЮК.

Вместе с тем он отметил, что на сегодняшний день проблемы, возникающие в случаях одностороннего изменения банками условий кредитных соглашений, должны решаться в судах.

На вопрос, подпишет ли, по мнению Б.ТАРАСЮКА, этот закон Президент, он ответил: "Исходя из того, что часть фракции НУ-НС, которая слушает Президента, не голосовала за этот закон, очевидно, это можно трактовать как то, что Президент не подпишет этот закон. Но я не могу говорить с уверенностью, что Президент сделает, а что – нет”.