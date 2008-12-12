Спикер Крыма: в Украине пора распустить райгосадминистрации

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что в Украине давно назрела необходимость кардинальной административной реформы.

Как сообщила пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА, А.ГРИЦЕНКО выступает за упразднение районных государственных администраций, пересмотр функций областных госадминистраций и создание полноценных исполнительных органов рай- и облсоветов.

Глава ВР Крыма заявил, что первый этап админреформы затронул лишь форму правления в государстве. «Вопросы перераспределения полномочий между Президентом, парламентом и правительством страны. Но он не обеспечил создания новых механизмов взаимоотношения между ветвями власти, их взаимодействия, взаимного контроля, сдержек и противовесов. Отсутствие системных подходов к реформе привело к тому, что она не дала положительных результатов», - считает руководитель крымского парламента.

По его мнению, сегодня Украине необходимо разработать и осуществить системную админреформу с обязательным реформированием местного самоуправления – «самого слабого звена в общей системе власти». «На районном и областном уровне в Украине имеет место двоевластие, которое проявляется в наличии представительного органа в лице районного или областного совета и государственной администрации. Поскольку областные и районные советы не имеют собственных исполнительных органов, то большая часть их полномочий осуществляется местными государственными администрациями», - подчеркнул крымский спикер.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что сложившаяся практика приводит к размыванию ответственности и конфликтам между представительными органами и местными органами исполнительной власти. «Поэтому, как мне представляется, следовало бы упразднить районные государственные администрации, пересмотреть функции областных госадминистраций и создать полноценные исполнительные органы районных и областных советов», - уточнил глава крымского парламента.

При этом он обратил внимание на тот факт, что хотя положение дел в Автономной Республике Крым выгодно отличается от других регионов Украины, постоянно дает о себе знать отсутствие организационно-правовых основ. «Вместо предусмотренного Конституцией АРК делегирования органам власти автономии исполнительных функций и полномочий на территории автономии создаются параллельные органы государственной исполнительной власти с дублирующими функциями. Тем самым ущемляются права автономии и нарушаются ее государственные гарантии», - сказал глава ВР АРК.

«Нельзя не видеть, что в Украине, и не только по отношению к своей единственной автономии, продолжает оставаться сверхцентрализованная система власти. Результатом именно политики сверхцентрализации являются попытки ряда народных депутатов и киевских политиков ограничить полномочия автономии, а то и совсем лишить ее статуса. Все эти действия дестабилизируют ситуацию на полуострове, создают почву для нежелательных сепаратистских настроений, наносят политический и экономический ущерб и автономии, и Украине в целом», - добавил А.ГРИЦЕНКО.