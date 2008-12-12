Мэр Феодосии за скорейшую инвентаризацию земель региона

Новоизбранный мэр Феодосии Александр БАРТЕНЕВ обещает в ближайшее время провести инвентаризацию земель Феодосийского региона Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Феодосии.

По словам А.БАРТЕНЕВА, в Феодосии практически не осталось свободных земель, которые нужны городу для привлечения солидных инвестиций, бизнеса и пополнения казны.

«Многие земельные участки, взятые в аренду, сегодня используются не по назначению. Мы пересмотрим этот вопрос. В ближайшее время пройдет инвентаризация всех земельных участков, которая покажет, как действовать дальше», - заявил феодосийский городской председатель.