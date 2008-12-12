Мэр Феодосии за скорейшую инвентаризацию земель региона
14:57, 12 декабря 2008Крым
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Казне нужны деньги
Новоизбранный мэр Феодосии Александр БАРТЕНЕВ обещает в ближайшее время провести инвентаризацию земель Феодосийского региона Крыма.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Феодосии.
По словам А.БАРТЕНЕВА, в Феодосии практически не осталось свободных земель, которые нужны городу для привлечения солидных инвестиций, бизнеса и пополнения казны.
«Многие земельные участки, взятые в аренду, сегодня используются не по назначению. Мы пересмотрим этот вопрос. В ближайшее время пройдет инвентаризация всех земельных участков, которая покажет, как действовать дальше», - заявил феодосийский городской председатель.
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