В Симферополе открылась Аллея памяти героев-чернобыльцев

В Симферополе (Крым) открылась Аллея памяти героев - ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, сегодня состоялись торжественный митинг, открытие Аллеи героев-чернобыльцев Симферополя и возложение цветов.

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь освятил шесть гранитных плит с выбитыми на них именами 663 симферопольских чернобыльцев, ставших жертвами катастрофы.

«Мы всегда будем помнить о том подвиге человеколюбия чернобыльцев и будем стараться делать все, чтобы не допустить повторения этой беды, - сказал Митрополит Симферопольский и Крымский. - Церковь же со своей стороны ежедневно молится об усопших героях и жертвах Чернобыля».

В память о погибших в результате аварии на ЧАЭС был дан залп из стрелкового оружия, сообщили в Совете министров Крыма.

*** В последний день ноября было закончено строительство саркофага над разрушенным четвертым реактором.

14 декабря 1986 года в газете «Правда» напечатали, что госкомиссией принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений.

В 2006 году 14 декабря был объявлен в Украине Днем чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.