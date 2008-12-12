Спуск Котовского в Севастополе сдадут к Новому году

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН поставил задачу сдать спуск Котовского к Новому году, максимум – к середине января.

Как сообщает пресс-служба администрации Севастополя, работы по реконструкции улицы, мощению ее плиткой и прокладке канализационных сетей входят в завершающую стадию. Сегодня работы идут в две смены. Сейчас основное направление – новое дорожное покрытие.

«Работы на сетях мы, практически, завершаем, а дорожное покрытие уложено примерно на 50% спуска Котовского. Одна из главных трудностей – состояние старых водопроводных сетей. Приходится и их латать, и новые прокладывать», - сообщил директор предприятия «Крыминвестстрой» Олег СИВОБОРОДЬКО.

Новый спуск Котовского будет довольно широким: 15-метровое дорожное покрытие сужается только в одном месте, виной тому 4 дома - самовольные строения. «Вопрос с этими домами стоит ребром, мы договорились с Министерством обороны о выделении для «отселенцев» новых квартир, - заявил С.КУНИЦЫН. - Я издал распоряжение, запрещающее прописывать в этих домах кого-либо, а то уже нашлись «умники», хотели там прописать всю родню, чтобы квартир побольше получить».