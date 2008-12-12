Куницын требует деньги на бочку

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН считает, что поступлений от туристической деятельности остаются в тени.

Об этом С.КУНИЦЫН заявил в ходе заседания коллегии Севастопольской горгосадминистрации (ГГА).

Как сообщает пресс-служба ГГА Севастополя, среди регионов Украины Севастополь по итогам 9 месяцев занял 4-е место по общему количеству обслуженных туристов после Киева, АР Крым и Ивано-Франковска, 3-е место – по въездному туризму и экскурсионной деятельности, 5-е место – по внутреннему туризму и объему предоставленных туристических услуг.

Вместе с тем, подчеркнул С.КУНИЦЫН, успехи туристической отрасли должны иметь свой логический итог – увеличение поступлений в городской бюджет. Однако, по официальным данным государственной налоговой администрации, доля поступлений от туристической деятельности в доходную часть бюджета Севастополя составила всего 5,5 млн. грн. - около 2% бюджета. «Если мы по основным показателям в тройке лидеров в Украине, почему тогда по поступлениям в бюджет седьмые. Где деньги? – поинтересовался глава Севастопольской администрации. - Среднестатистический турист везде одинаковый, а в Севастополе он даже богаче, наверняка богаче, чем в Ивано-Франковске и не беднее, чем в Крыму. Так где деньги? Я вам отвечу – в тени. И поверьте, ресурс там зарыт серьезный. Он не миллиардный пока, но и не те 5 миллионов, о которых говорит налоговая администрация».

По мнению специалистов, основной причиной низких поступлений в бюджет является большое количество субъектов туристической деятельности, работающих нелегально.

«Бороться с этой проблемой следует скоординированными усилиями сектора туризма, районных администраций, налоговой администрации и правоохранительных органов. Кроме того, в ближайшее время ожидается выход постановления Кабинета министров Украины о статусе и деятельности частных и малых пансионатов, что существенно упростит процедуру выявления и привлечения к ответственности нарушителей в сфере туристической деятельности», - отметили в администрации Севастополя.

По состоянию на 1 декабря в Севастополе работают 228 лицензированных туроператоров и турагентов, а также свыше 50 гостиниц и гостиничных комплексов, 73 базы отдыха, 19 детских оздоровительных лагерей, 9 пансионатов, 6 оздоровительных комплексов, 5 яхт-клубов, 4 профилактория-санатория, 4 мотеля и 3 автокемпинга.