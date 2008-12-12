«Укрпочта» определилась с режимом работы на праздники

31 декабря 2008 года и 6 января 2009 года объекты почтовой связи украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» будут работать в обычном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрпочты».

Согласно сообщению, 1 и 7 января 2009 года на почтовых объектах «Укрпочты» будут выходными днями.

При этом отмечается, что «по согласованию с местным органом исполнительной власти» может быть установлен другой режим работы объектов почтовой связи.