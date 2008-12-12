В БЮТ обратились к Огрызко по поводу переговоров о флоте РФ

Народный депутат Украины Владимир ЯВОРИВСКИЙ (фракция БЮТ) обратился к министру иностранных дел Украины Владимиру ОГРЫЗКО по поводу ситуации вокруг переговоров о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в депутатском запросе, который обнародовал на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, речь идет о «позорном факте отстранения от участия в украинско-российских переговорах военных специалистов, которые способны отстаивать украинские интересы в вопросах временного пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины».