Налоговики Севастополя выявили легализованных доходов на 2,5 млн

В Севастополе в текущем году по результатам проверок, проведенных сотрудниками Управления налоговой милиции, с начала года выявлено легализованных доходов на общую сумму 2,5 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в городе Севастополе со ссылкой на данные, предоставленные Отделом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Согласно сообщению, возбуждено 11 уголовных дел, связанных с незаконной деятельностью «конвертационных» центров и «фиктивных» фирм, выводом валюты за рубеж, фактами отмывания доходов, полученных преступным путем и т.п., общая сумма выявленных легализованных доходов составила 2 млн. 425 тыс. грн.

Также в 2008 году наложен арест на активы предприятий на сумму 1 млн. 205 тыс. грн., погашен ущерб более чем на 2 млн. грн.

Выявлена и прекращена деятельность 13 «фиктивных» субъектов хозяйственной деятельности и 2 «конвертационных» центров. По результатам проверок контрагентов «фиктивных» фирм доначислено 873 тыс. грн., а также выявлена реализация фиктивных векселей на сумму 459 тыс. грн. Возбуждено уголовное дело.

Как добавили в ГНА, всего за 11 месяцев 2008 года ревизорским составом отдела проведено свыше 40 проверок, в ходе которых доначислено 13 млн. 924 тыс. грн.