В России убеждают, что ЧФ РФ охраняет Украину

Черноморский флот Российской Федерации обеспечивает безопасность не только РФ, но и Украины.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил генеральный секретарь Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Николай БОРДЮЖА, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Черноморский флот, который сегодня базируется в Севастополе, обеспечивает безопасность и РФ и, прежде всего, Украины», - сказал Н.БОРДЮЖА.

При этом он напомнил, что по этому поводу были заявления министра обороны России.

«На мой взгляд, целесообразность его (флота) нахождения в Крыму очевидна», - сказал Н.БОРДЮЖА и подчеркнул, что в этой связи есть необходимость говорить о продлении договора о базировании ЧФ РФ на территории Украины.

В то же время он подчеркнул, что если Украина не захочет пролонгировать это соглашение после 2017 года, «будут приняты другие решения».

«Будут приняты такие решения, которые бы позволяли не потерять потенциал обеспечения безопасности на Черном море для РФ. То, что такой потенциал необходимо иметь, показали события этого года», - подчеркнул Н.БОРДЮЖА.