У крымских налоговиков - новогодний улов
11:10, 12 декабря 2008Крым
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Елки, пиротехника...
Сотрудники налоговой милиции Крыма выявили факты нарушения законодательства при торговле атрибутами Нового года - елками и пиротехникой.
Как сообщает пресс-группа Управления налоговой милици Государственной налоговой администрации в Крыму, в Симферополе налоговики изъяли 18 искусственных елок, которые продавались без разрешающих документов. Сумма изъятого товара составила около 2,5 тысяч гривен.
В Бахчисарае сотрудники налоговой милиции изъяли около 800 единиц пиротехники на сумму порядка 17 тысяч гривен. Пиротехнические изделия реализовывались без соответствующих лицензий и разрешении МЧС.
По каждому из фактов решение будет принято в соответствии с действующим законодательством.
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