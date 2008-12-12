У крымских налоговиков - новогодний улов

Сотрудники налоговой милиции Крыма выявили факты нарушения законодательства при торговле атрибутами Нового года - елками и пиротехникой.

Как сообщает пресс-группа Управления налоговой милици Государственной налоговой администрации в Крыму, в Симферополе налоговики изъяли 18 искусственных елок, которые продавались без разрешающих документов. Сумма изъятого товара составила около 2,5 тысяч гривен.

В Бахчисарае сотрудники налоговой милиции изъяли около 800 единиц пиротехники на сумму порядка 17 тысяч гривен. Пиротехнические изделия реализовывались без соответствующих лицензий и разрешении МЧС.

По каждому из фактов решение будет принято в соответствии с действующим законодательством.