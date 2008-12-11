В Севастополе в этом году выявлены взятки на 1,7 млн грн

В Севастополе в текущем году выявлено 34 факта взяточничества на общую сумму 1 млн. 681 тыс. грн., что почти в 4 раза больше, чем в прошлом году (против 477 тыс. грн. в 2007 году).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня начальник управления УМВД Украины в городе Севастополе генерал-майор милиции Валерий ПЕТУХОВ во время заседания коллегии Севастопольской городской государственной администрации, рассматривавшей, в частности, вопрос «О выполнении требований «Закона Украины о борьбе с коррупцией».

По информации В.ПЕТУХОВА, средняя сумма полученной взятки одним взяточником составила 76 тыс. 409 грн., по 11 уголовным делам сумма взяток составила свыше 10 тыс. грн., по 4 уголовным делам - свыше 30 тыс. грн.

Комментируя некоторые итоги борьбы с коррупцией, генерал-майор милиции привел примеры: «начальник сектора экологического контроля пункта пропуска через государственную границу в городе Севастополе Государственной Азово-Черноморской экологии получил взятку 26 тыс. 814 грн. за отметку о прохождении экологического контроля». Также, по его словам, глава объединения граждан получил взятку в сумме 105 тыс. долларов от гражданки за решение принять в ее члены объединения и дать разрешение на строительство 4-этажного дома.

Как отметил В.ПЕТУХОВ, «за 4 года, когда я живу в Севастополе (из них 3 года работаю в милиции) лишь один гражданин-получатель взятки, приговорен к реальной мере наказания - на 5 лет лишения свободы». По его словам, был осужден «в 2006 году руководитель аппарата Балаклавского районного совета, который получил взятку свыше 10 тыс. грн. за махинации с земельными участками». Он также считает, что борьба с коррупцией на примере взяток «напоминает борьбу с ветряными мельницами». «Мы можем фиксировать сколько угодно, это дорогостоящие мероприятия, очень большие деньги на это уходят, задействовано очень большое количество личного состава милиции, СБУ, прокуратуры… А решение суда говорит: товарищи, берите, ничего не будет. Извините, я немного утрирую, но примерно так оно и есть», - сказал В.ПЕТУХОВ.

Кроме того, как добавил генерал-майор милиции, «подавляющее большинство лиц, которые привлекались судами к административной ответственности, за коррупцию, к уголовной ответственности за взятки, - продолжают работать на своих должностях».