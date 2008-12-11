Украина ведет в Крыму политику этноцида по отношению к русским?

Украина проводит на Крымском полуострове политику этноцида по отношению к русским, считает первый заместитель председателя Верховного Совета автономии, лидер Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ.

Об этом говорится в комментарии С.ЦЕКОВА, текст которого передан УНИАН пресс-службой Русской общины Крыма.

"Политику Украины в Крыму можно охарактеризовать как политику этноцида по отношению к русским и русскокультурным гражданам, - заявил С.ЦЕКОВ. - Добавлю к этому еще и постоянное провоцирование конфликтов между татарами и славянами, которое осуществляет Киев, неустанное стремление в НАТО, против которого выступает более 90% жителей Крыма, стремление выдворить из Севастополя Черноморский флот Российской Федерации, за сохранение которого выступает подавляющее большинство крымчан". Все это, считает лидер Русской общины Крыма, "является основной причиной роста антиукраинских и сепаратистских настроений в Крыму".

Первый вице-спикер Крыма при этом отметил, что "если государство осуществляет насилие над частью своей территории, если унижает достоинство и игнорирует общепризнанные права человека, интересы граждан", то тогда возникает вопрос: так ли плох сепаратизм? "Сепаратизм, как защитная реакция, как ответ на насилие центра по отношению к региону", - уточнил лидер Русской общины Крыма.

"Если в Абхазии и Южной Осетии нарастали антигрузинские и сепаратистские настроения, а в Крыму нарастают антиукраинские, то это результат той политики, которую проводили и проводят центральные органы власти Грузии и Украины по отношению к автономиям в их составе. Это политика полного игнорирования прав граждан проживающих в автономиях", - добавил первый вице-спикер автономии.

По его мнению, "краеугольным камнем всей мировой политики" должно стать "безусловное соблюдение прав человека". "Не на словах, а на деле. Без политики двойных стандартов, без деления на своих и чужих. Уверен, что при таком подходе мировое сообщество обязано заставить Украину уважать права и интересы крымчан, да и жителей других русскокультурных регионов Украины. Только тогда исчезает почва для конфликтов на межнациональной основе, а также резко уменьшатся сепаратистские настроения. А право на самоопределение если и будет реализовываться, то исключительно мирным, цивилизованным путем", - резюмировал первый заместитель председателя парламента Крыма.