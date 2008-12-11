Крымский эколог погорел на взятке

Главный специалист по Советскому району отдела охраны экологического контроля по Северо-Крымскому региону "погорел" на взятке.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, эколога задержали, когда в его руках оказались две тысячи гривен, полученные за невзыскание ущерба с нарушителя, который осуществлял порубки леса.

Прокуратурой Крыма возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Проводится следствие.