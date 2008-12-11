Януковича просят повлиять на регионалов Севастополя

Общественный комитет «Украинский Севастополь» обратился к лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой повлиять на позицию однопартийцев в Севастопольском горсовете по вопросу строительства в городе украинской школы-коллегиума.

В открытом обращении Общественного комитета, которое имеется в распоряжении УНИАН, отмечается, что в Севастополе, где проживает 380 тысяч человек, дети лишены права и возможности получать образование на государственном языке.

«Государство впервые выделило существенные средства для начала строительства в Севастополе украинской школы-коллегиума с высокими образовательными стандартами, в размере 5 миллионов гривен. В соответствии с законодательством, в подобных случаях доля финансирования из местного бюджета должна быть в пределах 20%, в данном случае – 1 миллион гривен. Первая часть в размере 500 тысяч гривен уже была выделена, и об их использовании горгосадминистрация предоставила отчет. Севастопольский городской совет на сессии в ноябре этого года проголосовал против выделения еще 500 тысяч гривен, чем затормозила начало строительства школы-коллегиума», – отмечается в обращении.

В комитете отмечают, что 16 декабря горсовет опять может принять негативное решение по этому вопросу, что поставит под угрозу использование выделенных 5 миллионов гривен и будет означать возвращение их в бюджет.

ОК «Украинский Севастополь» просит В.ЯНУКОВИЧА дать указание его однопартийцу и руководителю городского совета Валерию САРАТОВУ «прекратить блокирование начала строительства украинской школы-коллегиума в Севастополе, и не предпринимать никаких других действий, направленных на ограничение конституционных прав молодых севастопольцев всех национальностей получать образование на государственном языке».