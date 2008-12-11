СПУ Крыма считает КПУ гнилой партией. Всё дело в Литвине

Лидер Крымской республиканской организации Социалистической партии Украины Евгений СУПРУНЮК считает, что коммунисты предали свой электорат, проголосовав за кандидатуру Владимира ЛИТВИНА на должность председателя Верховной Рады страны.

Об этом говорится в комментарии Е.СУПРУНЮКА, текст которого сегдня передан УНИАН пресс-службой крымской СПУ.

Е.СУПРУНЮК отметил, что коммунисты, «ради корпоративных, возможно, личных интересов» поддержав «оранжевых» и В.ЛИТВИНА, «в сотый раз предали свой электорат». «На словах «борцы» за народ (имеются в виду коммунисты) ругают БЮТ, НУ-НС, нацистов, Президента, а на деле в который раз предают свою главную идею, отходят от программы своей же партии, защиты интересов простых людей. Этот тезис подтвердило голосование коммунистов за кандидатуру на пост спикера Верховной рады Украины Владимира ЛИТВИНА, - сказал руководитель Крымской организации СПУ. - Говоря словами героя известного фильма, «редиска», а не руководство партии. На вид красная, а внутри то ли белая, то ли черная, а то и вовсе гнилая – не поймешь».

«Остается только сожалеть, что истинные коммунисты так еще и не поняли, что политика и действия руководства КПУ, в том числе и в Крыму, направлены на защиту интересов небольшой группы олигархов», - сказал лидер крымских социалистов.

«Прав был Александр МОРОЗ: «Всех, кто сегодня у власти - КПУ, БЮТ, НУ-НС, абсолютно не волнует кризисная ситуация, доля страны, интересы народа». Главное в любой ситуации - что-то «ухватить» для себя, потом публично покаяться. По-видимому, это стало главным лозунгом псевдопатриотов народа в Крыму и Украине. Уверен, что придет время и простой народ, истинные коммунисты разберутся, кто ест в КПУ, а кто - только с пустым животом довольствуется щебетом, криком и сладкими песнями птиц о колбасе по 2,20 за кг, выходя в очередной раз на клич пустобрехов», - добавил Е.СУПРУНЮК.

Как сообщал УНИАН, лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО утверждает, что КПУ поддержала кандидатуру В.ЛИТВИНА на должность спикера с целью разблокирования работы парламента. П.СИМОНЕНКО отметил, что сейчас Украина находится в условиях экономического кризиса, и ВР крайне необходимо работать для принятия законопроектов с целью выхода из него. При этом лидер Компартии добавил, что в дальнейшем фракция КПУ по каждому законопроекту будет определяться отдельно.