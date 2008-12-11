На конференции в Симферополе поговорят о науке и бизнесе

Научно-практическая конференция «Наука и бизнес. Проблемы развития малого инновационного предпринимательства» состоится 23 декабря в Симферополе.

Конференция проводится в рамках Программы поддержки и развития малого предпринимательства в Автономной Республике Крым на 2007-2008 годы, сообщает Министерство экономики автономии.

В ходе конференции «Наука и бизнес...» планируется рассмотреть вопросы инновационного развития региона; подготовки специалистов для современных производств и бизнес-структур; вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности; реформирования украинской науки и др.

По итогам конференции будет выпущен сборник докладов.