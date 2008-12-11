КамАЗ сбил подростка в Крыму

У пешехода - шок и разбитая голова

11-летний пешеход травмирован в результате наезда КамАЗа в Симферопольском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в поселке Мазанка. КамАЗ сбил подростка около почтового отделения. Мальчик госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, судорожным синдром и шоком.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter