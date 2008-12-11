КамАЗ сбил подростка в Крыму

09:20, 11 декабря 2008
Крым
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У пешехода - шок и разбитая голова

11-летний пешеход травмирован в результате наезда КамАЗа в Симферопольском районе Крыма.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в поселке Мазанка.

КамАЗ сбил подростка около почтового отделения.

Мальчик госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, судорожным синдром и шоком.

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