КамАЗ сбил подростка в Крыму
09:20, 11 декабря 2008Крым
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У пешехода - шок и разбитая голова
11-летний пешеход травмирован в результате наезда КамАЗа в Симферопольском районе Крыма.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в поселке Мазанка.
КамАЗ сбил подростка около почтового отделения.
Мальчик госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, судорожным синдром и шоком.
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