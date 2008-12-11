АНОНСЫ НА 12 ДЕКАБРЯ

10.00. Встреча председателя Верховной Рады АРК Анатолия Гриценко с представителями Агентства США по международному развитию (USAID).

Протокольная съемка - 10 минут.

Каб. № 607 Верховной Рады АРК.

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10.00. Ввод в эксплуатацию устройства продольной компенсации реактивного сопротивления воздушной магистральной линии 330 кВ «Мелитополь-Джанкой» на подстанции 330 кВ «Джанкой».

Отъезд 12 декабря в 8.00 от здания Совета министров Автономной Республики Крым.

Мероприятие состоится по адресу: Джанкой, ул. Энергетиков, 9а.

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10.00. Возложение цветов и венков к Памятнику жертвам Чернобыльской катастрофы, посвященное Дню чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

В мероприятии примут участие мэр Симферополя Геннадий Бабенко, руководство республики, общественность.

Симферополь, парк им. Гагарина.

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11.00. Акция «Я говорю на русском».

Акция проводится крымским СЛС в связи с подготовленным Министерством образования Украины проекта об изменении в законе о высшем образовании, где отменена норма, в которой предполагалось несколько языков обучения в вузах.

Возле Представительства Президента Украины в Крыму.

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11.00. Презентация новой общественной организации «Земля и воля».

Пресс-конференцию проводят руководитель Всеукраинской общественной организации «Земля и воля» Константин Писаревский и лидер крымской организации «Койдешлер» Ибраим Военный.

Симферполь, ул. Севастопольская, 8, к. 106 (Информационный пресс-центр).

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11.00. Пресс-конференция на тему: «Выход из профсоюзного конфликта – действия объединенных профсоюзов».

Пресс-конференцию проводят представители Федерации независимых профсоюзов Крыма, председатели отраслевых комитетов – А.В.Крючков, Ю.И.Сидненко, Л.И.Маггарамова, И.С.Лущенко

Симферополь, в помещении Союза дизайнеров (ул. Жуковского, 5, второй этаж).

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11.30. Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию ООО «Альфагазинвест».

Крымский академический русский драматический театр.

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12.00. Заседание Крымского пресс-клуба, посвященное проблеме в массмедийной сфере, связанной с подорожанием подписок на печатные СМИ.

В обсуждении проблемы примут участие председатель постоянной комиссии ВР АР Крым Григорий Иоффе, крымская дирекция «Укрпочты», руководители подразделений главного управления казначейства в АРК, республиканского комитета по информации, юристы, редакторы газет.

Симферополь, ул. Пушкина, 20 (Крымское республиканское общество международных связей).

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12.00. Конференция канадско-украинского проекта на тему: «Внедрение методов инклюзивного образования для детей с особыми потребностями в Украине».

В рамках конференции будут рассмотрены вопросы развития практического применения инклюзивного образования в Украине, перспективы и планы разработки инклюзивной модели в Автономной Республике Крым.

В конференции примут участие первый заместитель председателя Совета министров Крыма Эдуард Гривковский, министр труда и социальной политики АРК Рает Сеттаров, министр образования и науки АРК Валерий Лавров, заместитель начальника отдела социальной защиты детства и воспитательной работы министерства образования и науки АРК Сергей Трифанов и др.

Зал заседаний Совета министров АРК.

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13.00. Пресс-конференция «Рожденные, чтобы жить», посвященная проблемам борьбы с детскими онкологическими заболеваниями в Крыму.

Пресс-конференцию проводят духовник Общества православных врачей Крыма им. Святителя Луки Иоанн Дроздов, председатель Общества православных врачей Крыма Татьяна Шевченко, заведующий онкогематологическим отделением КРУ «Детская клиническая больница» Валентин Усаченко, врач-трансфузиолог Станции переливания крови Лейла Номанова и волонтеры Украинской открытой ассоциации организаций, работающих с детьми, страдающими онкозаболеваниями, Инна Клименкова и Мирослава Силуянова.

Симферполь, ул. Севастопольская, 8, к. 106 (Информационный пресс-центр).