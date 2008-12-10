В Крыму хотят строить ветроэлектростанции

В Крыму планируется построить ветровые электростанции (ВЭС) общей мощностью 300 МВт.

Как сообщили в пресс-службе Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир», современные турбины украинская компания «Нова-Эко» собирается установить на двух крымских площадках: 100 турбин общей мощностью 200 МВт - в Черноморском районе и 50 турбин общей мощностью 100 МВт - в Ленинском районе. Средняя скорость ветра в этих регионах достигает 8,5 м/с, что является хорошим показателем для промышленного использования ветровой энергии.

Проект компании «Нова-Эко» - это «зеленый» проект, который получил поддержку у экологической общественности Крымской автономии.

По информации ассоциации «Экология и мир», компания «Нова-Эко» завершила разработку рабочего проекта «ВЭС-300» и прохождение комплексной государственной экспертизы, а Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины выдала ей лицензию на производство электрической энергии.

При поддержке властей Крыма и общественности Черноморского и Ленинского районов АРК получены предварительные согласования земельных участков и выполняются проекты отвода земель. «Заключаются и проходят процедуру государственной регистрации договора средне- (5 лет) и долгосрочной (49 лет) аренды под строительство и эксплуатацию ветростанций», - сообщили экологи.

На сегодня созданы все условия для начала строительства ВЭС в Черноморском районе автономии.

«Нова-Эко» подготовила пакет документов для подачи в Государственный архитектурно-строительный контроль. «Разрешение на строительство подготовительного периода ожидается получить в течение декабря этого года, после чего компания получит возможность приступить к строительным работам на площадке ВЭС. Проект "ВЭС-300" станет первым украинским проектом большого масштаба», - сообщили в ассоциации «Экология и мир».

Президент Крымской академии наук, профессор Виктор ТАРАСЕНКО отметил, что эксплуатация ВЭС-300 «позволит сократить выбросы вредных парниковых газов в объеме, эквивалентном 3,7 млн. тонн углекислого газа в период 2009-2012 гг., что благотворно повлияет на состояние окружающей среды». «Ветроэнергетика наносит природе наименьший ущерб, поэтому крымские экологи и ученые будут и дальше лоббировать развитие «зеленой» возобновляемой энергетики в Украине», - заявил В.ТАРАСЕНКО.