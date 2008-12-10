ГАИ Крыма охотится на автобусы и маршрутки

Крымская Госавтоинспекция проводит операцию «Перевозчик-2008», в ходе которой проверяется общественный транспорт.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГАИ в Крыму, все чаще граждане жалются в Госавтоинспекцию на водителей автобусов и маршрутных такси. «Водители общественного транспорта не соблюдают Правила дорожного движения (ПДД), создают аварийные ситуации на дорогах полуострова, устанавливают в салонах своих авто дополнительные места для пассажиров и «набивают» транспорт стоячими пассажирами», - говорится в сообщении.

Особое внимание в ходе операции «Перевозчик-2008» уделяется выявлению таких нарушений, как: управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил обгона и проезда перекрестков, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости, нарушение правил высадки и посадки пассажиров.

«Несмотря на изменения законодательства и значительное увеличение штрафов за нарушения Правил дорожного движения, водители по-прежнему не соблюдают требования правил и, тем самым, ставят под угрозу жизни пассажиров», - говорят в ГАИ.

За несколько дней проведения операции «Перевозчик-2008» задокументировано и отстранено от управления автобусами 3 пьяных водителя, зафиксировано и привлечено к ответственности 32 водителя за превышение установленной скорости движения, 8 - за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, 65 водителей оштрафовано за перевозку пассажиров выше допустимой нормы и 112 водителей - за высадку и посадку пассажиров в неустановленном месте.

Операция «Перевозчик-2008» продлится до 12 декабря.