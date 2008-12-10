Некоторые русские Крыма требуют от Ющенко защиты их прав

Около полусотни активистов коалиции «Русский Фронт Сергея Шувайникова» сегодня на митинге-пикете в Симферополе потребовали от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО защиты национальных прав русских Крыма.

Митинг, который состоялся возле Представительства Президента Украины в Крыму, приурочили к 60-й годовщине принятии Всеобщей Декларации прав человека и Всемирному Дню прав человека.

Лидер коалиции, председатель Конгресса русских общин Крыма Сергей ШУВАЙНИКОВ заявил, что в украинском государстве права русских граждан «с каждым годом подвергаются все большей дискриминации».

Русские люди лишены права называться «русским народом» и «русской нацией», права на свободное использование родного языка наравне с государственным, на русскую культуру и русские национальные школы, на этнические органы самоуправления, считает С.ШУВАЙНИКОВ, сообщили в пресс-службе коалиции.

Со своей стороны лидер русской правозащитной организации «Вера» Святослав КОМПАНИЕЦ отметил, что практически никакой работы в защиту прав русских в Крыму не проводит официальная Россия - в лице ее дипломатов и чиновников. «Те украинские и крымские политики, которые позиционируют себя «русскими и российскими», кроме показательных фестивалей и конференций в южнобережных дворцах Крыма, реальной правозащитной работы не проводят. Вся их правовая деятельность - это имитация, которая направлена на получение финансовой помощи из России и которая дальше декларативных заявлений с протестами не распространяется», - считает С.КОМПАНИЕЦ

«Как граждане Украины, мы требуем от государственной власти уважения к нашим национальным и этническим правам, народным традициям, русскому языку и культуре, русской истории и русскому православию. Мы требуем добросовестно исполнять Всеобщую Декларацию прав человека, Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Европейскую Хартию о региональных языках и языках меньшинств, а также основной закон - Конституцию, без чего невозможно представить будущее членство Украинского государства в Европейском Союзе», - говорится в обращении участников митинга-пикета к В.ЮЩЕНКО.

В обращении также отмечается, что «в случае продолжения государственной политики этноцида по отношению к русским гражданам Украины, проживающим в Крыму и Севастополе, мы (активисты коалиции русских организаций) оставляем за собой право на конституционные и мирные формы борьбы за собственную национальную идентичность и право называться русским народом и русской нацией».

«Если Вы не желаете быть гарантом наших прав, значит, Вы не имеете права называться Президентом многонационального народа Украины», - говорится в обращении пикетчиков к Президенту Украины.