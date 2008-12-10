«Тернополь» вернулся в Севастополь

Корвет Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины «Тернопіль», который в течение месяца выполнял задачи боевого дежурства в Средиземном море в рамках антитеррористической операции НАТО «Активные усилия», сегодня утром вернулся в Севастополь.

Как передает корреспондент УНИАН, в месте постоянного базирования корабля моряков встречали командующий украинскими ВМС адмирал Игорь ТЕНЮХ, представители общественности и родные.

Корвет «Тернопіль» почти месяц находился в оперативном подчинении командующего военно-морского компонента Объединенных вооруженных сил НАТО «Юг», и патрулирование в определенном районе Средиземного моря осуществлял под флагом Североатлантического альянса.

В ходе патрулирования экипаж украинского корабля осуществлял опрос и производил осмотр гражданских судов по стандартам НАТО. Данные, собранные украинскими военными моряками, посылались в Морской оперативный центр в Неаполе и в Центр судоходства НАТО в Нортвуде (Великобритания) и учитывались при составлении общей картины относительно обстановки с судоходством в Средиземном море.

Во время боевого дежурства корвет «Тернопіль» несколько раз возвращался в базу Суда-Бей (Греция) для пополнения запасов продовольствия и топлива.

7 декабря украинский корабль вышел из оперативного подчинения командующего военно-морского компонента Объединенных вооруженных сил НАТО «Юг» и взял курс к постоянному месту базирования - Севастополь.

Основной формой участия Вооруженных сил Украины в операции «Активные усилия» является функционирование на базе штаба Военно-Морских сил Контактного пункта (элемента взаимного обмена информацией в рамках операции), робота украинского офицера связи в штабе операции (Неаполь, Италия), привлечение украинских кораблей и смотровых подразделений в состав международных сил, принимающих участие в операции «Активные усилия».

От ВМС Украины для участия в операции «Активные усилия» определены фрегат «Гетьман Сагайдачний», корветы «Тернопіль» и «Луцьк».