Три человека погибли за сутки на пожарах в Крыму

Тела трех человек обнаружены за сутки на пожарах в Крыму.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, пожары, которые унесли человеческие жизни, произошли в Белогорском и Сакском районах автономии.

В белогорском селе Литвиненково произошел пожар в частном доме. Причина стала неосторожность при курении. На пожаре обнаружено тело 70-летнего мужчины. Причина смерти устанавливается.

В сакском селе Трудовое горела летняя кухня, погиб 49-летний мужчина. Убыток, причины смерти и пожара устанавливаются.

А в сакском селе Вересаево огонь уничтожил автомобиль Hyundai ("Хюндай"). В сгоревшей машине обнаружено тело человека. Личность устанавливается. Убыток, причины смерти и пожара устанавливаются.