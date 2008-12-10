Три человека погибли за сутки на пожарах в Крыму
Подробности сообщают спасатели
Тела трех человек обнаружены за сутки на пожарах в Крыму.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, пожары, которые унесли человеческие жизни, произошли в Белогорском и Сакском районах автономии.
В белогорском селе Литвиненково произошел пожар в частном доме. Причина стала неосторожность при курении. На пожаре обнаружено тело 70-летнего мужчины. Причина смерти устанавливается.
В сакском селе Трудовое горела летняя кухня, погиб 49-летний мужчина. Убыток, причины смерти и пожара устанавливаются.
А в сакском селе Вересаево огонь уничтожил автомобиль Hyundai ("Хюндай"). В сгоревшей машине обнаружено тело человека. Личность устанавливается. Убыток, причины смерти и пожара устанавливаются.