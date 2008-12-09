Прогноз погоды на 10-14 декабря

10 декабря на территории Украины, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах северных, центральных и прикарпатских областей местами гололед.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; на юге Крыма ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, сообщили в Укргидрометцентре.

11-12 декабря сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах северных, центральных областей и карпатского региона местами гололед.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, 12 декабря в западных областях и на юге местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в восточных областях и в Карпатах местами 8-10° мороза, в южной и западной части от 3° мороза до 2° тепла, на Южном побережье Крыма до 6° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге и Закарпатье 4-9° тепла.

13-14 декабря без осадков. Температура ночью 2-8° мороза, на юге Крыма 1-4° тепла; днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму и на Закарпатье 3-8° тепла.

В Киевской области 10 декабря будет переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололед. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла. По области ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

11-12 декабря сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах местами гололед. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

13-14 декабря - без осадков. Температура ночью 2-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.