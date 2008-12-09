Путина в Керчи удалась

По оперативным данным керченского штаба путины, на 9 декабря вылов азовской хамсы составил 6845 тонн.

По информации специалистов, первый улов был зарегистрирован 12 ноября, а официально хамсовая путина должна закончиться 31 января.

В штабе считают, что было три хороших выхода хамсы за время промысла. Ее ловили в Азове, в Керченском проливе, в настоящее время забирают остатки в южной части пролива, у мыса Такиль. Промысел ведут в среднем 14-16 судов.

«Путина удалась – это очевидно, – отметил заведующий отделом морских живых ресурсов Азово-Черноморского бассейна ЮгНИРО Владислав ШЛЯХОВ. – Мы прогнозировали вылов на всю путину около 6 тыс. тонн рыбы, но Украина уже выловила больше. Хамса была жирнее, чем мы рассчитывали. С точки зрения потребителя – рыба была отличная. Расстроил только плохой сбыт, так как теплая температура воздуха не позволила транспортировать ее в отдаленные уголки Украины; в связи с этим упала цена, что плохо для рыбаков».

В Керчи уже ждут путину пиленгаса. Рыбы в море много - нужна лишь холодная погода, чтобы ее выловить, сообщает Керченский городской портал Керчь - это мой город