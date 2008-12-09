«Черноморнефтегаз» ввел в эксплуатацию еще одну скважину

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АР Крым) ввело в эксплуатацию еще одну скважину на газоконденсатном месторождении «Штормовое» в северо-западной части украинского сектора Черного моря.

Как сообщили в пресс-службе компании, новая эксплуатационная скважина пополнила фонд пробуренных здесь ранее скважин и стала пятнадцатой по счету. Ее глубина – 2640 метров, производительность – 150 тысяч кубических метров газа в сутки.

Председатель правления ГАО «Черноморнефтегаз» Анатолий ПРИСЯЖНЮК отметил, что в настоящее время компания эксплуатирует 10 месторождений углеводородов. Все они, за исключением «Штормового», находятся в стадии падающей добычи.

«Черноморнефтегаз» сейчас ведет обустройство 2-х новых газовых месторождений в Черном море - Одесского и Безымянного, запасы которых составляют не менее 50 млрд. кубических метров. «Но до ввода их в строй предприятие разработало и внедряет Программу по недопущению снижения объемов добычи углеводородов. Работы финансируются в основном за счет собственных возможностей ГАО «Черноморнефтегаз», а также бюджетных и кредитных средств. Это позволило ввести в этом году две эксплуатационные скважины. В скором времени заработает еще одна», - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

100% акций «Черноморнефтегаза» находится в управлении НАК «Нафтогаз Украины».