Крымчан призвали не баловаться с петардами и «римскими свечами»

Главное управление МЧС Украины в Крыму просит крымчан соблюдать элементарные правила безопасности при применении пиротехнических изделий.

«Приобретая салютную установку или другую пиротехнику необходимо проверить наличие инструкции, целостность упаковки, срок годности, - отметил помощник начальника ГУ МЧС Украины в Крыму Владимир ИВАНОВ. – Надо понимать, что любая пиротехника – это фактически взрывчатое вещество. Детям же давать в руки петарды и «римские свечи» во избежание травм вообще не рекомендуется».

Статистика показывает, что чем ближе Новый год, тем больше травмированных от пиротехники. «В прошлом году только в новогоднюю ночь 9 человек оказались в больнице с серьезными травмами, семеро из них – дети», - говорят крымские спасатели.

МЧС просит крымчан запомнить основные правила: не давайте петарды детям, не задерживайте горящую петарду в руках, не бросайте горящие петарды в людей, не помещайте петарду в банку, ведро, бутылку, не носите петарды в карманах, используйте петарды только на открытом воздухе, не приближайтесь к горящей петарде ближе, чем на 5-10 м.

Устанавливать «салютки» нужно на ровной поверхности; в радиусе 25 метров не должно быть ни проводов, ни веток деревьев, ни крыш домов; после поджога фитиля необходимо отойти на безопасное расстояние, указанное в инструкции.

Спасатели добавили, что в Крыму по-прежнему продается большое количество пиротехники сомнительного качества.