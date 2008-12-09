Литвин вновь стал спикером

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН избран председателем Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 244 народных депутата из 422, зарегистрированных в зале.

В частности, «за» проголосовали 154 депутата из фракции БЮТ, 40 депутатов фракции НУ-НС, 27 – КПУ, 20 – Блока Литвина и три народных депутата из фракции Партии регионов (Тарас ЧОРНОВИЛ, Василий ГРИЦАК и Ефим ЗВЯГИЛЬСКИЙ).

Новоизбранный спикер объявил о создании коалиции БЮТ, НУНС и Блока Литвина. В.ЛИТВИН отметил, что на данный момент есть необходимое количество подписей от всех трех фракций вновь созданной коалиции и документы об этом еще необходимо опубликовать.

Партия регионов сомневается в жизнеспособности новосозданной коалиции без помощи фракции Компартии.

Один из лидеров фракции ПР Александр ЕФРЕМОВ заявил, что депутаты-регионалы «слабо представляют, как коммунисты смогут работать с националистами». При этом он отметил, что, как показало голосование за кандидатуру В.ЛИТВИНА, «без голосов фракции КПУ у новосозданной коалиции не находится необходимых 226 голосов для принятия решений в парламенте». «Если не хватает голосов без коммунистов, то о какой коалиции может идти речь», - сказал А.ЕФРЕМОВ. Он отметил, что для фракции ПР создание коалиции в составе трех фракций не стало неожиданностью.