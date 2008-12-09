Цены на елки в Крыму кусаются

В Крыму по сравнению с прошлым годом заметно подорожали новогодние елки.

Как сообщил пресс-секретарь Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству Крыма Максим ГОЛОВАНЬ, в автономии оптовая отпускная цена за одну елку высотой до 1 метра составит 25-40 грн, за елку от 1-го до 2-х метров - 30-50 грн., за лесные красавицы высотой от 2-х до 3-х метров придется выложить 60-110 грн., за елки от 3-х до 4-х метров - от 90 до 380 гривен. Стоимость новогодней елки напрямую зависит от высоты, качества дерева, места заготовки и дальности вывоза от точки заготовки до точки продажи. За украшенные сосновые веточные комплекты будут просить в среднем 15-25 грн. «Эти суммы - лишь отпускные цены лесных хозяйств. Дальнейшим распространением новогодних елок занимаются коммерческие структуры, которые устанавливают цены самостоятельно. Как правило, «накрутка» торговцев составляет 100%, так что можно смело умножить приведенные показатели, как минимум, в два раза», - отметил М.ГОЛОВАНЬ.

К новому 2009 году лесохозяйственные предприятия автономии планируют заготовить и реализовать около 20 тысяч новогодних сосен, а также комплекты веточных наборов и крестовин. Кроме того, в Крым завозят елки из других областей Украины.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в преддверии 2008 года оптовая средняя цена за елку высотой до 1-го метра составляла 20-22 грн., от 1-го до 2-х метров - 25-33 грн., от 2-х до 3-х метров - 35-85 гривен, и от 3-х до 4-х метров - 85-250 грн., украшенные сосновые веточные комплекты продавались в среднем по 10-15 грн.