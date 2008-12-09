В Крыму откроют Почетное консульство Чехии

В Крыму в самом ближайшем будущем планируется открытие Почетного консульства Чешской республики.

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской республики в Украине Ярослав БАШТА сообщил на встрече с председателем Верховной Рады Крыма Анатолием ГРИЦЕНКО.

Открытие Почетного консульства Чехии в Крыму будет способствовать активизации добрососедских и партнерских отношений на межрегиональном уровне в торговой, гуманитарной и культурной сферах, сообщает пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА.

В ходе встречи стороны также обсудили ряд вопросов, касающихся перспектив дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Крымской автономией и регионами Чехии. В частности, речь шла о возможном сотрудничестве в области ветроэнергетики, а также перспективах технического оснащения троллейбусного парка автономии, используемого в условиях горной местности. "Нам бы хотелось, чтобы торгово-экономические межрегиональные отношения между Крымом и Чехией были более динамичными. Особенно в вопросах развития энергетики ветроэнергетики – как самых приоритетных направлениях на территории крымского полуострова", - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По словам посла Чехии в Украине, ведущая чешская электроэнергетическая компания CEZ group могла бы быть рассмотрена крымской стороной как потенциальный партнер при реализации совместных долгосрочных инвестиционных проектов. Компания CEZ входит в десятку крупнейших производителей электроэнергии в Европе и производит около 60% электроэнергии в Чехии, сообщила А.ГОРЕВА.