11 тысяч литров бесхозного спирта нашли в Симферополе
16:45, 09 декабря 2008Крым
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Налоговики разыскивают хозяина
Сотрудники налоговой милиции в рамках проведения операции «Алкоголь» нашли на одной из оптовых баз Симферополя более 11 тысяч литров бесхозного спирта.
Как сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции Государственнной налоговой администрации в Крыму, партия спирта в металлической емкости хранилась на базе неизвестными лицами.
Спирт, на сумму предварительной оценки более 170 тыс. грн., передан на ответственное хранение должностному лицу одного из частных предприятий.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление хозяев спирта.
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