11 тысяч литров бесхозного спирта нашли в Симферополе

Сотрудники налоговой милиции в рамках проведения операции «Алкоголь» нашли на одной из оптовых баз Симферополя более 11 тысяч литров бесхозного спирта.

Как сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции Государственнной налоговой администрации в Крыму, партия спирта в металлической емкости хранилась на базе неизвестными лицами.

Спирт, на сумму предварительной оценки более 170 тыс. грн., передан на ответственное хранение должностному лицу одного из частных предприятий.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление хозяев спирта.