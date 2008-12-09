С 1 января военкомат Симферополя распахнет свои объятия юношам

С 1 января по 31 марта 2009 года будет проведена приписка юношей, 1992 года рождения, к призывному участку Симферопольского объединенного городского военного комиссариата.

Исполнительный комитет Симферопольского городского совета утверждил состав и график работы городской комиссии по приписке юношей.

Кроме того, сообщает пресс-центр мэрии Симферополя, создана медицинская комиссия для проведения обследования состояния здоровья допризывников.

Также решением исполкома председателям районных в городе советов и городскому управлению образования поручено обязать руководителей предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений предоставить в Симферопольский ОГВК списки юношей, 1992 года рождения, их характеристики и другие документы; обеспечить стопроцентную явку юношей на призывной участок в установленные сроки; не принимать на работу и учебу допризывников и призывников без документов о приписке у призывному участку военкомата Симферополя.

Управлению образования и управлению по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта поручено "совершенствовать работу по героико-патриотическому воспитанию юношей".

Кроме того, начальнику симферопольской милиции поручено провести розыск граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет, а также предоставить в военный комиссариат список привлекавшихся к административной ответственности и состоящих на учете в органах внутренних дел юношей.