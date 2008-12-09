В АРК налоговые поступления в бюджеты возросли на 31%

За 11 месяцев 2008 года налоговики Крыма обеспечили поступления в бюджеты всех уровней около 3,9 млрд. грн., что выше аналогичного показателя 2007 года на 31%, или на 918 млн. грн.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Автономной Республике Крым.

В Государственный бюджет с начала года поступило 1819,8 млн. грн. Темп роста поступлений к соответствующему периоду прошлого года достиг 132%. В бюджет дополнительно поступило 438,3 млн. грн.