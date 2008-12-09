АНОНСЫ НА 11 ДЕКАБРЯ
10.30-11.30. Мэр Симферополя примет участие в траурных мероприятиях, посвященных Дню памяти крымчаков и евреев – жертв нацизма.
10-й км шоссе Симферополь – Феодосия.
***
11.00. Пресс-конференция представителей молодежной общественной организации «Всесвіт» на тему: «Результаты общественного мониторинга процесса передачи земельных участков сельхозназначения в аренду и собственность, а также предоставления гражданам информации о свободных земельных участках. Концепция региональной реформы».
Пресс-конференцию проводят:
Станислав Игнатьев – директор ОО «Департамент молодежных инициатив», координатор коалиции общественных организаций «Прозора земля»;
Эдуард Леонов – глава МОО «Всесвіт», менеджер проекта «Просування регіональної та загальноукраїнської реформи зі зменшення рівня корупції в операціях з землями державної власності сільськогосподарського призначення» в АРК;
Аркадий Шарапов – координатор проекта «Просування регіональної та загальноукраїнської реформи зі зменшення рівня корупції в операціях з землями державної власності сільськогосподарського призначення» в Сакском районе АРК.
Симферополь, Информационный пресс-центр (ул. Севастопольская 8, к. 106).
***
11.00. Заседание коллегии Республиканского комитета Автономной Республики Крым по торговле и защите прав потребителей.
В повестку включены вопросы:
1. Итоги социально-экономического развития курируемых отраслей Республиканского комитета Автономной Республики Крым по торговле и защите прав потребителей по итогам работы за 11 месяцев 2008 года и задачи на 2009 год.
2. Об итогах работы предприятий торговли, ресторанного хозяйства и сферы услуг города Саки, проблемах и задачах на 2009 год.
3. Об организации питания учащихся общеобразовательных школ в Автономной Республике Крым.
4. О состоянии выполнения законодательства об обращениях граждан в Республиканском комитете Автономной Республики Крым по торговле и защите прав потребителей.
5. Проблемы и перспективы взаимодействия профсоюзных организаций, работодателей предприятий торговли, ресторанного хозяйства, бытового обслуживания и органов местной власти.
Большой зал Совета министров Крыма (на 2-м этаже).
***
11.00. Заседание Постоянной комиссии (ПК) по местному самоуправлению и административно-территориальным вопросам.
Кабинет № 420 ВР АРК.
***
11.00. Заседание ПК по рекреационному, санаторно-курортному комплексам и туризму.
Кабинет № 508 ВР АРК.
***
11.30. Заседание ПК по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан.
Кабинет № 406 ВР АРК.
***
12.00. Заседание ПК по внешнеэкономическим связям, торговле и предпринимательству.
Кабинет № 446 ВР АРК.
***
12.00. Заседание ПК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
Кабинет № 526 ВР АРК.
***
14.30. Заседание ПК по науке и образованию.
Кабинет № 437 ВР АРК.
***
16.00. Мэр Симферополя вручит именные стипендии студентам города.
Также городской голова проведет встречу с молодежью города – студентами, членами молодежных общественных организаций, в ходе которой ответит на интересующие их вопросы.
Большой зал горсовета.
Возможны изменения!