2/3 украинцев рассчитывает на свои силы (опрос)

Треть украинцев полагает, что в преодолении экономического кризиса стране следует полагаться только на свои силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил социолог компании "Research & Branding Group" Евгений КОПАТЬКО в ходе презентации национального исследовательского проекта по важным социально-экономическим вопросам страны "R & B Омнибус. Ноябрь 2008 г.".

Согласно результатам представленного опроса, 33,3% респондентов отметили, что реально Украина может рассчитывать только на себя в преодолении экономического кризиса. 20,9% считают, что помочь может сосед – Россия, 16% - Европейский Союз. На помощь США рассчитывают 3,6%, ООН - 2,3%, МВФ – 10,5%.

Еще 11% отметили, что помощь Украине могут предоставить другие международные финансовые организации. Затруднились с ответом 19,2% респондентов.

Другие варианты возможной помощи Украине назвали 0,1% опрошенных.

По информации Е.КОПАТЬКО, в условиях кризиса большинство жителей страны (70%) рассчитывает только на свои силы, причем число таковых несколько больше на юго-востоке (76%), чем на западе и в центре (по 64%).

В условиях кризиса самой распространенной моделью поведения жителей Украины является работа как прежде (39%) и в виде дополнительного заработка (31%). Переждать и отсидеться предпочли бы всего 14% опрошенных.

Опрос был проведен в период с 22 по 30 ноября. Сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х областях Украины и Крыму. В исследовании приняли участие 2 тыс. 87 человек. Погрешность выборки составляет 2,2%.