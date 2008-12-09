2/3 украинцев рассчитывает на свои силы (опрос)
Возможность «переждать» есть у 14%
Треть украинцев полагает, что в преодолении экономического кризиса стране следует полагаться только на свои силы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил социолог компании "Research & Branding Group" Евгений КОПАТЬКО в ходе презентации национального исследовательского проекта по важным социально-экономическим вопросам страны "R & B Омнибус. Ноябрь 2008 г.".
Согласно результатам представленного опроса, 33,3% респондентов отметили, что реально Украина может рассчитывать только на себя в преодолении экономического кризиса. 20,9% считают, что помочь может сосед – Россия, 16% - Европейский Союз. На помощь США рассчитывают 3,6%, ООН - 2,3%, МВФ – 10,5%.
Еще 11% отметили, что помощь Украине могут предоставить другие международные финансовые организации. Затруднились с ответом 19,2% респондентов.
Другие варианты возможной помощи Украине назвали 0,1% опрошенных.
По информации Е.КОПАТЬКО, в условиях кризиса большинство жителей страны (70%) рассчитывает только на свои силы, причем число таковых несколько больше на юго-востоке (76%), чем на западе и в центре (по 64%).
В условиях кризиса самой распространенной моделью поведения жителей Украины является работа как прежде (39%) и в виде дополнительного заработка (31%). Переждать и отсидеться предпочли бы всего 14% опрошенных.
Опрос был проведен в период с 22 по 30 ноября. Сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х областях Украины и Крыму. В исследовании приняли участие 2 тыс. 87 человек. Погрешность выборки составляет 2,2%.