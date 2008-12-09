Пик невозврата ипотечных кредитов ожидается весной

Пик невозврата ипотечных кредитов можно ожидать весной 2009 года. Такое мнение корреспонденту УНИАН высказала исполнительный директор компании «КредитСвит» Любовь СЛОБОДЕНЮК.

По ее словам, риск невозврата ипотечных кредитов вызван тем, что 82% общего кредитного портфеля составляют кредиты в долларах, а за последнее время гривня обесценилась на 30%.

При этом на ситуацию с невыплатами кредитов по ипотеке оказывает влияние и массовое сокращение людей с работы (прежде всего, в финансовой сфере, недвижимости и промышленности).

Кроме того, некоторые заемщики не видят смысла переплачивать по кредиту, поскольку намечается тенденция к снижению стоимости недвижимости (за ноябрь стоимость жилья на вторичном рынке снизилась на 25%). К тому же, банки увеличивают ставки по существующим кредитам с 10-11% до 15-17% в надежде повысить свою ликвидность. При этом повышение ставок по существующим ипотечным кредитам вызвано и пересмотром ставок по кредитам, полученным самими банками.

Л.СЛОБОДЕНЮК считает, что волны невозврата ипотечных кредитов следует ожидать в первом-втором кварталах 2009 года, а второй квартал будет показательным для банковской системы в части ее ликвидности.

По мнению эксперта, объемы возможного невозврата ипотечных кредитов сейчас оценить сложно, но они не будут такими же большими, как за рубежом, поскольку «нас спасает, что ипотечный рынок начал развиваться не так давно – 3-4 года назад». При этом первые два года банки ставили перед заемщиками достаточно жесткие условия. В то же время, последние 1,5 года банковский портфель ипотечных кредитов был не очень качественным, поскольку банки стремились расширить свои портфели для их возможной продажи.

По данным Л.СЛОБОДЕНЮК, до кризиса в Украине насчитывалось до 1% невозврата кредитов в общем портфеле ипотечных кредитов.