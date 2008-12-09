Лидер Русской общины Крыма избран зампредседателя МСРС

Лидер Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ, глава Русскоязычной общины Великобритании, князь Никита ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ и правозащитник из Латвии, депутат Европарламента Татьяна ЖДАНОК избраны заместителями председателя Международного совета российских соотечественников (МСРС).

Об этом сообщает пресс-служба Русской общины Крыма.

Председателем МСРС на III отчетно-выборной конференции совета, которая прошла в Москве, вновь избран граф Петр ШЕРЕМЕТЬЕВ.

По результатам конференции С.ЦЕКОВ сохранил свое присутствие в президиуме и правлении МСРС. В общей сложности в состав правления входят теперь 35 человек.

Во время конференции МСРС состоялась церемония вручения почетной награды правительства Москвы и МСРС «Соотечественник года – 2008». Одним из лауреатов звания «Соотечественник года – 2008» стала руководитель Российской общины Севастополя Лариса ТЕЛЯТНИКОВА.

Международный совет российских соотечественников является международной организацией и объединяет организации российских соотечественников по всему миру. Русская община Крыма вошла в состав МСРС фактически с момента его создания и получила представительство в руководящих органах совета – президиуме и правлении.