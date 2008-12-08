В Севастополе с нового года придется остановить все котельные

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН заявляет, что если горсовет Севастополя не пересмотрит тарифы в жилищно-коммунальном хозяйстве, то с нового года придется остановить все котельные.

Об этом он сказал сегодня на аппаратном совещании, комментируя ситуацию с функционированием жилищно-коммунального хозяйства города.

«Если на сессии 16 декабря не рассмотрим проблему тарифной политики, и не будет принято решение, которое позволит минимизировать дотацию предприятиям ЖКХ, я боюсь, что с нового года при таком подходе, если мы оставим все неизменно, нам нужно будет остановить все котельные», - заявил С.КУНИЦЫН. При этом он добавил: «Позиция сегодня вы знаете какая: россияне требуют, говорят, «деньги на бочку», и, соответственно, НАК «Нафтогаз» и Минтопэнерго требуют со всех регионов: «деньги на бочку». И вперед, желательно».

По информации С.КУНИЦЫНА, если не изменить тарифы, то в 2009 году потребуются дотации предприятиям ЖКХ города в размере 360 млн. вместо 164 млн. грн., предусмотренных в бюджете города на текущий год (на 1 декабря текущего года фактически выделено дотаций коммунальным предприятиям на сумму 124 млн. грн. - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, горадминистрация Севастополя уже несколько раз предлагала горсовету пересмотреть тарифы (в Севастополе они одни из самых низких в Украине) в сторону их увеличения в 2-3 раза, однако депутаты от сессии к сессии не вносят этот вопрос в повестку дня.